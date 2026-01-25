MLB: Craig Kimbrel y los Mets llegaron a un acuerdo de ligas menores FOTO: MLB

Los Mets de Nueva York están por sumar a un veterano de renombre a su bullpen, tras haber llegado a un acuerdo de contrato de ligas menores con el derecho Craig Kimbrel, según un informe del sábado en la noche del analista de MLB Network Jon Heyman. El club no ha confirmado el acuerdo, que incluye una invitación a los entrenamientos primaverales, de acuerdo con Heyman.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SNY_Mets/status/2015233912969031805?s=20&partner=&hide_thread=false Per @JonHeyman, the Mets and Craig Kimbrel have agreed to a minor-league deal with an invite to MLB camp.



Kimbrel, 37, spent last year with the Braves and Astros and had a 2.25 ERA in 14 appearances. pic.twitter.com/dWwsKPc0R0 — SNY Mets (@SNY_Mets) January 25, 2026 Con 440 salvamentos en su carrera, Kimbrel, de 37 años, solo es superado por Kenley Jansen (476) entre los lanzadores activos, y ocupa el quinto lugar en la lista histórica. Kimbrel tiene efectividad de 2.58 a lo largo de 16 temporadas, siete de ellas con equipos del Este de la Liga Nacional.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse