MLB: Craig Kimbrel y los Mets llegaron a un acuerdo de ligas menores

El veterano lanzador Craig Kimbrel llegó a un acuerdo de ligas menores con los Mets de Nueva York de cara a la campaña 2026 de la MLB.

Los Mets de Nueva York están por sumar a un veterano de renombre a su bullpen, tras haber llegado a un acuerdo de contrato de ligas menores con el derecho Craig Kimbrel, según un informe del sábado en la noche del analista de MLB Network Jon Heyman. El club no ha confirmado el acuerdo, que incluye una invitación a los entrenamientos primaverales, de acuerdo con Heyman.

Con 440 salvamentos en su carrera, Kimbrel, de 37 años, solo es superado por Kenley Jansen (476) entre los lanzadores activos, y ocupa el quinto lugar en la lista histórica. Kimbrel tiene efectividad de 2.58 a lo largo de 16 temporadas, siete de ellas con equipos del Este de la Liga Nacional.

Los Mets tienen un bullpen con brazos de nivel - MLB

Los Mets reforzaron su bullpen en diciembre al firmar al cerrador Devin Williams con un contrato de tres años y a Luke Weaver con un pacto de dos temporadas, luego de perder a Edwin Díaz, quien se fue a los Dodgers en la agencia libre. Si logra quedarse en el roster de su décimo equipo en las Mayores, Kimbrel le ofrecería al manager Carlos Mendoza otra opción para los innings finales.

