MLB: Dylan Cease lanza segundo "no hit - no run" en la historia de los Padres

Dylan Cease completó el segundo no hit - no run en la historia de los Padres de San Diego luego de vencer 3-0 a los Nacionales de Washington en el Nationals Park en la jornada de hoy en la MLB .

El derecho, había permitido un solo hit en cada una de sus dos aperturas anteriores, pero el jueves alcanzó otro nivel.

Dylan Cease pudo tener dos

Cease pudo concretar la hazaña dos años después de ver frustrado un intento de juego sin hits ni carreras a falta de un out. El 3 de septiembre del 2022, el venezolano Luis Arráez de los Mellizos (ahora compañero de Cease en San Diego) conectó un sencillo contra el entonces as de los Medias Blancas, pero los Nacionales no tuvieron la misma suerte el jueves.

La mejor oportunidad de Washington para conseguir un imparable contra Cease llegó en la parte baja de la quinta entrada, cuando el venezolano Juan Yépez mandó un globo sobre la segunda base. Xander Bogaerts retrocedió y logró tocar la pelota con el guante, pero no pudo atraparla. Cuando la pelota salió disparada, Jackson Merrill estaba allí para completar el out.

FUENTE: MLB