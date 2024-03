MLB: Juan Soto brilló en su estreno con los Yankees

Los grandes jugadores a menudo hacen grandes cosas, así que no fue sorpresa ver al dominicano Juan Soto dejar su huella de manera enfática en su primer Día Inaugural de la MLB como miembro de los New York Yankees. Que el momento fuera impulsado por su brazo, y no por el trueno de su swing, fue un giro que incluso sus compañeros de equipo no podrían haber anticipado.