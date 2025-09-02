MLB: Juan Soto conecta Gran Slam en triunfo de Mets

El dominicano Juan Soto bateó el segundo Grand Slam de su carrera en la MLB en el triunfo del lunes de los New York Mets 10-8 ante los Tigres de Detroit.

Tras un aterrizaje suave en Queens procedente de los vecinos Yankees, Soto sigue calentando motores a medida que se acercan los playoffs.

Gran noche en la MLB

La figura dominicana empujó seis carreras del triunfo de los Mets en el arranque de una serie de tres partidos en Detroit.

Los locales estaban en cabeza 3-2 tras un jonrón del también compatriota Wenceel Pérez cuando llegó la explosión de Soto, que conectó su cuadrangular de cuatro carreras en la cuarta entrada.

Tras ese batazo de 127 metros, frente al abridor Charlie Morton, Soto se hizo otra vez presente en el sexto inning.

El dominicano disparó un triple al jardín derecho que permitió que el puertorriqueño Francisco Lindor y el venezolano Luis Torrens pusieran de nuevo por delante a los visitantes.

Las seis carreras impulsadas por Soto igualan su récord personal en Las Mayores, logrado en septiembre de 2023 cuando defendía el uniforme de los Padres de San Diego.

En ese mismo juego, ante los Atléticos de Oakland, el dominicano logró el anterior Grand Slam de su expediente personal.

En otros escenarios, los Gigantes de San Francisco se mantuvieron inspirados con un triunfo 8x2 frente a los Rockies de Colorado con jonrones de los dominicanos Willy Adames y Rafael Devers y del estadounidense Drew Gilbert.

La novena californiana suma nueve victorias en sus últimos 10 partidos con las que ascendieron al tercer lugar de la división Oeste de la Liga Nacional.

En su turno, los Astros de Houston vencieron en casa 8x3 a los Angelinos de Los Ángeles con jonrones del mexicano Ramón Urías y el venezolano José Altuve, quien remolcó un total de tres carreras.

El panameño Iván Herrera también sumó un vuelacercas y una base por bolas en la derrota de sus Cardenales de San Luis 11x3 ante los Atléticos.

FUENTE: AFP