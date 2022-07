MLB: Los Yankees adquieren al jardinero Andrew Benintendi

En el acuerdo, confirmado por ambos equipos de MLB , los New York Yankees enviaron a tres prospectos de lanzadores a Kansas City a cambio de Andrew Benintendi, de 28 años.

Los lanzadores derechos Chandler Champlain, Beck Way y el zurdo TJ Sikkema pasaron a Kansas City como parte del contrato.

La adquisición del ex Medias Rojas de Boston Benintendi ayudó a mitigar el dolor de una derrota (3-2) ante los Mets, cuando el hit de Starling Marte ante Wandy Peralta selló una barrida de dos juegos en la Serie Subway.

“Es un jugador realmente bueno en medio de una temporada All-Star”, dijo el manager de los Yankees, Aaron Boone. “Tiene un historial de éxito con la carrera por el campeonato [2018] de los Medias Rojas. Obviamente, fue un muy buen jugador para ellos, pero ahora mismo está armando un muy buen año para los Reales”.

Boone dijo que cree que el zurdo Benintendi, un All-Star de la Liga Americana esta temporada, puede ayudar a mejorar un orden ya formidable.

En 93 juegos esta temporada, Benintendi ha bateado .320/.387/.398 con 14 dobles, dos triples, tres jonrones, 39 impulsadas y cuatro bases robadas. Los 34 juegos de múltiples hits de Benintendi ocupan el primer lugar en la Liga Americana, mientras que él es tercero en promedio de bateo, empatado en segundo lugar en hits (111) y sexto en porcentaje de embase.

Andrew Benintendi estuvo en los titulares recientemente por razones ajenas al béisbol, ya que estaba entre un grupo de Reales que no pudo viajar a Toronto porque no había sido vacunado contra COVID-19. A los Yankees les queda una serie de temporada regular en Toronto (del 26 al 28 de septiembre); el New York Post informó el miércoles que Benintendi le dijo a personas cercanas a él que recibiría la vacuna.