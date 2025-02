MLB: Rafael Devers quiere seguir jugando en la 3B

El tercera base de los Medias Rojas, Rafael Devers , fue enfático el lunes al afirmar que no tiene interés en cambiar de posición, la misma que ha jugado durante toda su carrera en la MLB.

“Mi posición es la tercera base”, dijo Devers. “Es lo que he jugado. No sé cuáles son sus planes. Tuvimos una conversación y dejé claro cuáles son mis deseos. Lo que pase a partir de aquí, no lo sé”.

Devers reconoció que el manager de los Medias Rojas, el puertorriqueño Alex Cora, y el director del departamento de operaciones de béisbol, Craig Breslow, le plantearon el viernes la posibilidad de cambiar de posición para hacerle espacio a Bregman.

El poderoso bateador zurdo fue honesto y les dejó claro que quiere mantenerse en la esquina caliente.

Desde que se hizo oficial la firma de Bregman, Cora ha insistido en que la situación sigue siendo flexible y que las decisiones sobre el roster y las posiciones se tomarán en el momento adecuado.

Al ser informado sobre las declaraciones de Devers, Cora mantuvo su postura en su sesión con los medios.

“Como dije hace unos días, aquí se van a tomar decisiones sobre la conformación del roster y lo que haremos en el futuro. Tenemos que tomar la mejor decisión posible”, aclaró Cora. “Él tiene mucho orgullo; lo sabemos. Siente que es tercera base y se va a preparar como tercera base, y tomaremos decisiones en consecuencia. Creo que esto no se trata de Bregman, Devers o Cora. Se trata de los Medias Rojas. Cualquier decisión que tomemos será en beneficio del equipo”.

Si Devers se mantiene en la tercera base, Bregman pasaría a la segunda. Cora ha dicho en varias ocasiones que cree que Bregman podría hacer una transición sin problemas a esa posición.

Otro factor que complica la situación es que Kristian Campbell, el prospecto número 7 de MLB Pipeline, es candidato a hacer el equipo y si lo logra, la intermedia es la posición que actualmente está disponible.

FUENTE: MLB