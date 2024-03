MLB: Shohei Ohtani niega su participación en apuestas en el béisbol

"Nunca he apostado en béisbol ni en ningún otro deporte, nunca he pedido a nadie que lo haga en mi nombre y nunca he recurrido a una casa de apuestas para apostar en deportes", declaró el astro japonés a través de un traductor.

Shohei Ohtani involucrado en polémica de apuestas

Ohtani, la mayor estrella del béisbol que se unió a los Dodgers el pasado diciembre en un acuerdo récord de 700 millones de dólares, dijo que sólo se había enterado de las revelaciones que implicaban a Mizuhara después de la victoria del pasado miércoles en la apertura de la temporada contra los Padres de San Diego en Seúl.

Ohtani dijo que una entrevista que Mizuhara concedió a ESPN la semana pasada, en la que su traductor aseguró que la estrella había girado dinero a sabiendas a una casa de apuestas de California para pagar las deudas de juego del intérprete, era "una completa mentira".

"Obviamente nunca estuve de acuerdo en pagar esta deuda o hacer pagos a las casas de apuestas", dijo el jugador de 29 años a la prensa en el Dodger Stadium.