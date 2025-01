MLB The Show 2025: Paul Skenes, Gunnar Henderson y Elly De La Cruz en la portada

El trío de superestrellas fue revelado como los atletas de portada de MLB The Show 25 el martes. Será una portada única para celebrar el 20mo aniversario del videojuego, destacando el futuro del béisbol.

MLB The Show 25 saldrá al mercado el 18 de marzo para PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch. Los fans podrán hacer sus pedidos anticipados a partir del 4 de febrero a las 9:00 a.m. ET en TheShow.com y en las tiendas.

La primera edición de MLB The Show salió a la venta en el 2006, con el futuro miembro del Salón de la Fama, el dominicano David Ortiz, como atleta de portada. Veinte años después, MLB The Show 25 marca la primera vez que hay más de un jugador en la portada del videojuego insignia de Grandes Ligas.

Y qué trío tan impresionante eligieron. Paul Skenes, Gunnar Henderson y Elly De la Cruz han causado sensación en MLB. Son tres de los jugadores jóvenes más emocionantes en la actualidad.

La elecciones para la portada del MLB The Show

Skenes, el eléctrico as de los Piratas, es el actual Novato del Año de la Liga Nacional después de lograr marca de 11-3 con efectividad de 1.96 y 170 ponches en su primera temporada en Grandes Ligas. Sólo tiene 22 años.

Henderson, el estelar campocorto de los Orioles, terminó entre los primeros cinco en la votación a JMV de la Liga Americana en el 2024, tras conectar 37 jonrones y robarse 21 bases. Tiene apenas 23 años.

De su parte, De la Cruz, el fenómeno dominicano de poder y velocidad de los Rojos, fue seleccionado al Juego de Estrellas por primera vez en el 2024, antes de terminar con 25 bambinazos y encabezar el renglón de bases robadas con 67. Cumplió 23 años en enero.

"Históricamente, hemos elegido a un solo atleta para la portada de MLB The Show, alguien que esté en la cima del deporte", dijo Todd Liss, gerente del grupo de marketing global de MLB The Show. "Sin embargo, con el talento joven sin precedentes que está llegando a la liga, quisimos representar el cambiante panorama del béisbol y mostrarlo en nuestra portada. Estos tres jugadores están redefiniendo lo que es posible en el béisbol, y nosotros estamos cambiando cuántos jugadores pueden estar en la portada de The Show".

Skenes es el segundo jugador de los Piratas en aparecer en la portada de MLB The Show; Andrew McCutchen fue el primero, en el 2013. Henderson es el primero de los Orioles en lograrlo (Cal Ripken Jr. estuvo en la portada de MLB '99, uno de los predecesores del juego antes de que se convirtiera en The Show en el 2006). De la Cruz es el primer jugador de los Rojos en aparecer en la portada de MLB The Show.

"MLB está entrando en una era dinámica, con un talento joven electrizante que llega a The Show que cambia la forma en que se juega el béisbol", culminó Liss. "Queríamos contar la historia de esta era destacando a tres de los jugadores jóvenes más emocionantes del mundo en este momento: Elly, Gunnar y Paul".

FUENTE: MLB