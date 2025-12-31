MLB MLB -  31 de diciembre de 2025 - 09:17

¡RECUERDOS 2025! Dodgers ganaron la Serie Mundial de la MLB

Los Angeles Dodgers vencieron a los Azulejos de Toronto en la Serie Mundial de la MLB, en la temporada 2025.

EFE

Los Ángeles Dodgers se coronaron el 1 de noviembre como campeones de las Grandes Ligas (MLB) por segundo año consecutivo, tras llevarse el partido con la épica, en la segunda entrada extra del séptimo partido de la Serie Mundial contra los Azulejos de Toronto (5-4), en el que el venezolano Miguel Rojas conectó el jonrón del empate en la novena y Will Smith, el del título.

Los Azulejos lo tenían ganado al llegar a la octava entrada arriba 4-2, pero unos cuadrangulares de Max Muncy y de Miguel Rojas cambiaron la historia del partido del Rogers Centre de Toronto.

Los Dodgers hacen el doblete en la MLB

En la segunda entrada extra, Will Smith entregó a la franquicia angelina el primer doblete en una Serie Mundial desde que lo lograran los Yankees de Nueva York entre 1998 y 2000.

Dodgers cerraron una gran temporada con la cereza en el pastel, mostrando su dominio en el diamante de las Grandes Ligas.

