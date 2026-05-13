Mundial 2026: Conoce a la selección de Cabo Verde

La selección de Cabo Verde se prepara para su primer Mundial 2026 y quedó en el grupo H junto a España, Uruguay y Arabia Saudita, su clasificación la logró al vencer a Suazilandia.

Cabo Verde clasificó a su primera competición mundial, el entrenador es Pedro Leitao Brito, "Bubista", jugó en clubes de Angola, España y Portugal.

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Cabo Verde jugará su primer Mundial 2026

Pertenecen a la Confederación Africana de Fútbol (CAF), su población es de medio millón de habitantes y sus primeros pasos en el fútbol fueron en 1978, poco después de su independencia en 1975.

Entre sus jugadores destacados capitán Ryan Mendes, el portero Vozinha y el central Roberto 'Pico' Lopes.