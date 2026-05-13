MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  13 de mayo de 2026 - 10:53

Mundial 2026: Conoce a la selección de Cabo Verde

La selección de Cabo Verde ya ha hecho historia en clasificar a su primer Mundial 2026, conoce su historia.

Mundial 2026: Conoce a la selección de Cabo Verde

Mundial 2026: Conoce a la selección de Cabo Verde

La selección de Cabo Verde se prepara para su primer Mundial 2026 y quedó en el grupo H junto a España, Uruguay y Arabia Saudita, su clasificación la logró al vencer a Suazilandia.

Cabo Verde clasificó a su primera competición mundial, el entrenador es Pedro Leitao Brito, "Bubista", jugó en clubes de Angola, España y Portugal.

Cabo Verde jugará su primer Mundial 2026

Pertenecen a la Confederación Africana de Fútbol (CAF), su población es de medio millón de habitantes y sus primeros pasos en el fútbol fueron en 1978, poco después de su independencia en 1975.

Entre sus jugadores destacados capitán Ryan Mendes, el portero Vozinha y el central Roberto 'Pico' Lopes.

En esta nota:
Seguir leyendo

Mundial 2026: Conoce a Bubista, entrenador de la selección de Cabo Verde

Mundial 2026: Conoce a Mohamed Ouahbi, entrenador de la Selección de Marruecos

Mundial 2026: Jugadores destacados de Cabo Verde

Recomendadas

Últimas noticias