NBA: Aaron Gordon fuera indefinidamente por una distensión en el tendón de la corva

Los Denver Nuggets de la NBA perdieron a otro titular, ya que el delantero Aaron Gordon quedó fuera de juego por tiempo indefinido debido a una distensión en el tendón de la corva derecho.

El equipo anunció el domingo que Gordon sería reevaluado en cuatro a seis semanas y que se proporcionarán actualizaciones cuando sea necesario. Jugó solo tres minutos en la victoria sobre los Houston Rockets el viernes por la noche.

Denver ya no cuenta con Christian Braun después de que el escolta se torciera el tobillo izquierdo el 12 de noviembre en Los Ángeles en un partido contra los Clippers.

Peyton Watson y Spencer Jones fueron titulares el sábado por la noche, con Gordon y Braun fuera de la cancha durante la derrota por 128-123 ante Russell Westbrook y los Sacramento Kings. Antes del partido, el entrenador de Denver, David Adelman, dijo que Gordon estaba evaluando sus opciones.

"Sí, lo está pasando", dijo Adelman. "Intentamos asegurarnos de obtener la respuesta correcta, de hacer lo correcto".

Gordon sufrió una distensión en el tendón de la corva izquierdo la temporada pasada en el séptimo partido de la serie de playoffs de segunda ronda contra Oklahoma City. Anotó ocho puntos y 11 rebotes en poco más de 24 minutos durante la derrota por 125-93 que puso fin a la temporada de Denver.

Esta temporada, el talentoso Gordon está promediando 18,8 puntos y 5,9 rebotes.

Gordon, de 30 años, ha sido una pieza clave para los Nuggets desde que fue adquirido en un intercambio con Orlando en marzo de 2021. Gordon ha forjado una gran conexión con Nikola Jokic, una constante amenaza de triple-doble, y el base Jamal Murray. El trío ayudó a Denver a conseguir su primer título de la NBA en 2023.

FUENTE: NBA