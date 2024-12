FOTO: Alex Slitz / Getty Images via AFP

NBA: Altercado entre Herro y Thompson provocó expulsiones en el Rockets vs Heat

Esto llevó a integrantes de los dos equipos a correr a la zona, incluyendo parte del staff que se encontraba en los banquillos, lo cual, lejos de calmar la situación, solo generó más tensiones entre otros jugadores, que no llegaron a las manos porque sendos cuerpos técnicos lo impidieron.

Tanto Herro como Thompson fueron por supuesto expulsados, pero también lo fueron Jalen Green y Terry Rozier, que, según los árbitros, hicieron que la situación fuese a más. Además, Ime Udoka fue enviado a vestuarios junto con su asistente Ben Sullivan, en el caso de este último por dirigirse a uno de los árbitros de manera antideportiva cuando este intentaba apartar a Alperen Sengun del altercado.

¿Por qué se produjo la pelea en el encuentro de la NBA?

La pelea se produjo después de que los Heat remontaran una diferencia de 12 puntos en la segunda mitad para acabar imponiéndose por 104-100. Herro achacó por tanto lo ocurrido a la frustración e incapacidad para contener su baloncesto, pues Tyler acabó como el mejor del encuentro tras anotar 27 tantos y repartir 9 asistencias.

"Supongo que es lo que pasa cuando alguien está anotando, asistiendo y haciendo de todo. Yo también estaría enfadado" afirmó, añadiendo que no había hablando con Thompson hasta el momento y que no había habido ningún pique entre ellos. Amen, por su parte, no se dirigió a la prensa.

FUENTE: NBA MANIACS