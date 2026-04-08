NBA: Kevin Porter Jr se somete a una cirugía artroscópica en la rodilla derecha

El escolta de los Milwaukee Bucks de la NBA , Kevin Porter Jr, se sometió a una cirugía artroscópica en la rodilla derecha y se perderá el resto de la temporada.

Los Bucks anunciaron que Porter se había sometido al procedimiento el martes en Vail, Colorado. El Dr. Tom Hackett, de la Clínica Steadman, realizó la cirugía.

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“Todo empezó a los ocho minutos del primer partido (de la temporada)”, dijo el entrenador de Milwaukee, Doc Rivers, antes del partido de los Bucks en Brooklyn contra los Nets. “Si analizamos su rendimiento general, tuvo un año increíble e iba a tener uno aún mejor, pero la lesión lo sorprendió a los ocho minutos de nuestro primer partido y nunca se recuperó del todo”.

Porter, de 25 años, jugó su último partido el 17 de marzo. Ha promediado 17,4 puntos, 7,4 asistencias y 5,2 rebotes en 38 partidos esta temporada.

Rivers dijo que Porter le comentó el domingo: "Hombre, no cumplí con tu parte".

“Y yo le dije: ‘No, estás bien. Simplemente te lesionaste. Es parte del juego y estas cosas pasan’”, respondió Rivers.

FUENTE: EFE