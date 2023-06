NBA: Amen y Ausar Thompson pueden hacer historia como gemelos en el Draft 2023

Amen es un armador de 6 pies 7 pulgadas, conocido por llegar al aro pero especialmente por su habilidad para pasar. Ausar es idéntico en apariencia y dimensiones, pero es un ala. Se dice que su juego defensivo está más preparado para la NBA que el de su hermano, y es probable que sea efectivo como anotador en transición.

Aspectos destacados del prospecto del Draft de la NBA 2023: Amen Thompson|Ausar thompson

Ambos jóvenes de 20 años necesitan mejorar como tiradores, pero ya tienen suficientes habilidades y potencial para desarrollar que muchos borradores simulados los ven como los primeros candidatos para cruzar el escenario para estrechar la mano del comisionado Adam Silver. Sam Vecenie de The Athletic , por ejemplo, proyecta que Amen vaya a Orlando en el No. 6 y que Ausar aterrice en Utah en el No. 9.

Independientemente del puesto en el Draft, parece claro que los Thompson se convertirán en el séptimo par de gemelos en jugar en la NBA.

FUENTE: NBA