NBA: Anthony Edwards recibió autorización para reanudar su actividad en las duelas

El base de los Minnesota Timberwolves de la NBA , Anthony Edwards, ha recibido autorización para realizar actividades con contacto en la cancha, aunque el tres veces All-Star todavía no está listo para volver a la acción una semana después de sufrir una distensión en el tendón de la corva derecho.

Los Timberwolves anunciaron que Edwards seguirá de baja para el partido del lunes en Brooklyn, mientras continúa su programa de rehabilitación. Minnesota juega contra Nueva York el miércoles y recibe a Utah el viernes, seguido de dos partidos consecutivos como visitante: el domingo contra Sacramento y el lunes siguiente contra Utah.

Edwards se sometió a una resonancia magnética la semana pasada que reveló la distensión, después de que tuviera que abandonar el partido al inicio del primer cuarto del encuentro inaugural de los Wolves en casa el domingo por la noche debido a una molestia en el tendón de la corva derecho.

El explosivo jugador anotó una difícil bandeja entre varios defensores tras un contraataque a los 3:07 del partido contra Indiana, recibiendo un fuerte contacto antes de reclamar una falta sin éxito. Los Pacers pidieron un tiempo muerto un segundo después, y Bones Hyland entró en sustitución de Edwards durante el descanso.

Anthony Edwards se lesionó a los tres minutos del primer partido en casa del equipo, el 26 de octubre contra Indiana. El jugador, en su sexto año en la liga, se perderá su cuarto partido consecutivo, la mayor cantidad de ausencias en cuatro temporadas. Participó en 72 de los 82 partidos de la temporada 2021-22.

Esta temporada, Edwards promedia 25,7 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias por partido, con un 51,9% de acierto en tiros de campo y un 47,4% en triples.

