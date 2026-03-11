NBA: Bam Adebayo selló 83 puntos para una noche histórica con Miami Heat

Bam Adebayo detonó este martes la NBA con sus 83 puntos contra los Washington Wizards, la segunda mejor actuación personal de la historia, en una jornada en la que los San Antonio Spurs frenaron a los Boston Celtics y los Detroit Pistons se vengaron de los Brooklyn Nets.

Adebayo conectó 20 de sus 43 tiros de campo, 7 de 22 en triples y 36 de 43 desde la línea de libres en 41.49 minutos en pista y superó los 81 puntos anotados por Kobe Bryant en 2006 contra los Toronto Raptors.

Solo Wilt Chamberlain, con sus 100 puntos anotados en 1962 contra los New York Knicks, metió más que Adebayo en la historia de la NBA.

Adebayo firmó 31 puntos en el primer cuarto, 12 en el segundo, 19 en el tercero y 21 en el cuarto en el contundente 150-129 endosado por los Heat a los Wizards.

Los Heat llevan seis victorias consecutivas y tienen un balance de 37-29 en el Este que les permite luchar por la quinta posición en su conferencia.

Más resultados en la jornada

Los líderes son los Detroit Pistons (46-18), que cortaron su racha de cuatro derrotas consecutivas con un contundente 138-100 en el campo de los Brooklyn Nets del técnico español Jordi Fernández.

Los Nets habían agudizado esa racha negativa de Detroit con un 107-105 a domicilio la semana pasada.

Esta vez, los Pistons dominaron al ritmo de Jalen Duren (26 puntos) y Cade Cunningham (21 puntos y 15 asistencias).

En un cruce de alto voltaje entre Spurs y Celtics, ambos segundos en el Oeste y Este, respectivamente, los texanos triunfaron por 125-116.

El francés Victor Wembanyama dirigió la victoria con 39 puntos y once rebotes y los Spurs infligieron a los Celtics la primera derrota tras el regreso de Jayson Tatum.

JT, que reapareció la semana pasada tras 298 días de baja por una lesión en el tendón de Aquiles, firmó 24 puntos esta noche, tras anotar 15 y 20 en sus dos primeros encuentros.

Derrick White fue el máximo anotador de Boston con 31 puntos, pero no pudo evitar la derrota contra unos Spurs que ganaron 16 de sus últimos 17 partidos.

El español Hugo González, novato de 19 años de los Celtics, sumó dos puntos, cinco rebotes y dos tapones en 9.44 minutos en pista.

FUENTE: EFE