﻿NBA: Bucks esperan el regreso de Damian Lillard que figura como "cuestionable"

FOTO: Thearon W. Henderson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

El informe de lesiones que eleva la categoría de Lillard a cuestionable se publicó el lunes después de que el entrenador Doc Rivers ya hablara con la prensa. Rivers dijo que desconocía si Lillard jugaría el martes, pero señaló que el jugador de 34 años había estado progresando.

“No hicimos mucho en vivo hoy, pero él lo hizo todo hoy”, dijo Rivers después del entrenamiento del lunes. “Está progresando. Se ve bien”.

Como los Milwaukee Bucks tuvieron dos días libres entre los Juegos 1 y 2, regresaron a Milwaukee para practicar antes de regresar a Indianápolis para el juego del martes.

No ve acción desde marzo

La última vez que Lillard jugó un partido fue el 18 de marzo. Los Bucks anunciaron una semana después que estaba lidiando con una trombosis venosa profunda, un coágulo anormal dentro de un vaso donde la coagulación de la sangre bloquea el flujo en el camino de regreso al corazón.

Mientras tomaba anticoagulantes, Lillard no podía hacer mucho en el baloncesto más allá de lanzar tiros libres, aunque dijo que los especialistas finalmente le permitieron hacer algunos ejercicios como levantar pesas. Debido a su falta de actividad deportiva durante el último mes, Lillard iba a necesitar tiempo para prepararse para los playoffs, incluso después de que los médicos le dieran el alta.

“Pude mantenerme activo y hacer algunas cosas, y luego me dieron el alta para entrar en la cancha, y pude entrenar duro, acondicionarme y cosas así”, dijo Lillard el viernes . “Ya veremos. En cuanto me sienta bien, no voy a esperar. En cuanto sienta que puedo jugar, lo haré”.

Los Bucks con Lillard en la NBA

Los Bucks tuvieron un récord de 3-1 contra los Pacers durante la temporada regular, con Lillard jugando cada uno de esos partidos y promediando 18,3 puntos, 9,3 asistencias y 5,5 rebotes mientras disparaba un 35,5% desde la cancha y un 38,9% en intentos de tres puntos.

Lillard apareció en 58 juegos durante la temporada regular y ocupó el décimo lugar en la liga tanto en anotaciones (24.9) como en asistencias (7.1) mientras obtenía su novena selección para el Juego de las Estrellas.

FUENTE: NBA