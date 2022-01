NBA: Damian Lillard fuera 7 juegos más por lesión

Lillard, reevaluado después de perderse los juegos contra Miami Heat ( 5 de enero ), Cleveland Cavaliers ( 7 de enero ) y Sacramento Kings ( 9 de enero ), se perderá el enfrentamiento reprogramado del lunes con los Nets y no regresará antes de los Blazers el próximo. partido en casa después de eso, programado para el 25 de enero contra los Minnesota Timberwolves.

Se quedó fuera por primera vez el 3 de enero, en una victoria por 136-131 contra Atlanta, por razones de manejo de lesiones. Damian Lillard también superó una lesión abdominal del 30 de noviembre al 12 de diciembre, se perdió cinco juegos durante ese lapso y lidió con una lesión abdominal inferior a principios de 2021.

Esta temporada, Lillard promedia 24,0 puntos, 4,1 rebotes y 7,3 asistencias por partido, ubicándose en el puesto 11 de la NBA en anotaciones y décimo en asistencias. Los Blazers tienen marca de 14-22 y No. 12 en la Conferencia Oeste , pero están a solo cuatro juegos y medio de los lugares No. 5 o No. 6.

FUENTE: NBA