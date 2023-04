NBA: Dillon Brooks fue expulsado por nuevo encontronazo con LeBron James

Dillon Brooks asestó el golpe más doloroso hasta el momento en su batalla en curso con LeBron James en un área particularmente sensible el sábado por la noche en los Playoffs de la NBA .

El agitador de Memphis fue expulsado del Juego 3 de la serie de playoffs de primera ronda de los Grizzlies contra Los Ángeles después de golpear a James en la ingle a los 17 segundos de la segunda mitad.

Brooks cometió la falta flagrante mientras defendía a James cerca de la mitad de la cancha, y James cayó con evidente dolor. Los funcionarios expulsaron a Brooks después de una breve revisión de video, lo que llevó a una estridente celebración en las gradas de Los Ángeles por la última desgracia del vilipendiado alero de los Grizzlies.

https://twitter.com/6toHombreLATAM/status/1649979990589554693 La relación amorosa de Dillon Brooks y LeBron James sigue creciendo.



Piña donde más duele y a las duchas el 24 de Memphis. Flagrante 2.



Está la diferencia entre un personaje y esto… pic.twitter.com/N8t2dFAOpa — Sexto Hombre (@6toHombreLATAM) April 23, 2023

Memphis perdió 111-101 , quedando atrás 2-1 en la serie al mejor de siete a pesar de los 45 puntos de Ja Morant.

Brooks se negó a hablar con los periodistas después del partido. El entrenador de Memphis, Taylor Jenkins, solo comentó brevemente sobre la expulsión de Brooks: “Los funcionarios tomaron una decisión”.

James no quiso opinar sobre si Brooks merecía una suspensión. No quiso hablar de Brooks en absoluto después de anotar 25 puntos en el Juego 3, esquivando varias preguntas sobre el conflicto.

"No sé. No estoy en el comité [disciplinario]”, dijo James. “Si está fuera de la alineación, está fuera de la alineación y tenemos que prepararnos”.

Brooks fue abucheado cada vez que tocó la pelota en el Juego 3 debido a su comportamiento durante y después del Juego 2 en Memphis. En particular, Brooks, de 27 años, llamó "viejo" a James, de 38 años, y descartó el impacto del máximo anotador en la historia de la NBA.

James se negó a responder a los comentarios de Brooks el viernes o el sábado después de la victoria. James y Brooks hablaron en la cancha antes del Juego 3, pero James se negó a decir lo que discutieron.

“Al final del día, creo que mi currículum, lo que he hecho por esta liga, habla por sí mismo”, dijo James. “No me dejo atrapar por ningún comentario como ese. Mi enfoque está en mis compañeros de equipo y en descubrir cómo podemos vencer a los Memphis Grizzlies, no cómo puedo vencer a otro jugador”.

Brooks y James se enfrentaron nuevamente en el Juego 3, y James dominó en gran medida hasta la expulsión de Brooks.

James anotó 12 puntos en la primera mitad, mientras que los Lakers subieron 29 puntos al principio y finalmente construyeron una ventaja de 53-37 en el medio tiempo. Brooks luchó mucho, anotando solo siete puntos en 3 de 13 tiros y fallando cuatro de sus cinco intentos de 3 puntos antes de ser expulsado.

Desmond Bane de Memphis pensó que el golpe de Brooks fue un accidente.

“Por lo que pude ver, parecía un contacto incidental”, dijo Bane. “Dillon es un defensor físico, y casi parecía de acción en vivo que LeBron había hecho un movimiento cruzado y Dillon le dio una puñalada al balón y accidentalmente lo atrapó en la posición equivocada. Su ánimo es alto. Estaba arrepentido. Él está compitiendo. Él está en el juego. No pensé que fuera algo malicioso".

“James Harden hizo algo similar y no recibió ningún tipo de suspensión, así que creo que DB debería poder jugar el próximo juego con seguridad”.

Harden fue expulsado de la victoria de Filadelfia en el Juego 3 el jueves pasado por un golpe bastante similar en la ingle de Royce O'Neal de Brooklyn.

El Juego 3 se mantuvo astillado en el tercer cuarto, con Rui Hachimura de los Lakers recibiendo una falta técnica por una furiosa reacción a una falta. Hachimura intentó confrontar a David Roddy, y varios jugadores luego tuvieron un leve empujón cerca del banco de los Lakers.

Brooks lideró la NBA en faltas técnicas esta temporada, cometiendo 18. Cumplió dos suspensiones de un juego por su comportamiento.

FUENTE: NBA