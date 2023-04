NBA: El consumo de marihuana será legal

Una noticia que se ha hecho viral en los últimos días ha sido la del periodista Shams Charania que informó que el nuevo convenio colectivo de la NBA legalizará el consumo de marihuana y no habrá sanción a los jugadores.

La estrella de la NBA Kevin Durant manifestó que está de acuerdo con la legalización de esta sustancia y la apoyará.

"Si la amas, la amas. Si no, ni la probarás. La marihuana es solo marihuana, y no hace daño a nadie. Ayuda, y mejora las cosas. No debería ser ni un debate", manifestó el jugador de la NBA.

La NBA será la primera gran liga en hacer legal el consumo de Marihuana en Estados Unidos, expertos han mencionado que la mitad de los jugadores la consumen.