NBA: Jaren Jackson Jr recibirá premio por su gran labor en la comunidad

Para dar inicio a la temporada navideña, Jaren Jackson Jr. lanzó su primera campaña de recaudación de fondos en las redes sociales, "Much Required", el Giving Tuesday para apoyar a los jóvenes de Memphis. Con una contribución personal inicial de $150,000, recaudó casi $200,000 en un día para apoyar a cinco organizaciones juveniles locales: ArtsMemphis , Girls Inc. of Memphis , Memphis Slim House , Vance Avenue Youth Development Center y Women's Foundation for a Greater Memphis .. Además, Jackson Jr. ayudó a 13 familias a eliminar facturas atrasadas de vivienda y servicios públicos durante las fiestas, dándole a cada familia más de $500 dólares.

Para lograr esto, Jackson Jr. trabajó en estrecha colaboración con la Asociación Interreligiosa Metropolitana (MIFA), cuya misión es apoyar la independencia de las personas mayores vulnerables y las familias en crisis a través de programas de alto impacto.

Desde que llegó a Memphis Grizzlies, una ciudad con una profunda historia en derechos civiles, Jackson Jr. ha encontrado formas significativas de alentar a las personas de su comunidad local a crear un cambio positivo. Para ayudar a aumentar la concientización sobre la participación electoral, hizo un anuncio de servicio público para alentar a los votantes elegibles a través del mensaje de que "cada elección importa, cada voto importa y cada votante importa", y continúa destacando anualmente por qué votar y usar la propia voz es fundamental para mejorar sus comunidades.

En medio de la pandemia de COVID-19, Jackson Jr. usó su plataforma para crear conciencia sobre la importancia de las vacunas y fue uno de los primeros jugadores en apoyar la campaña #MASKUPMEMPHIS de la ciudad de Memphis y el condado de Shelby, que proporciona máscaras faciales a aquellos en comunidades desatendidas, específicamente aquellas en comunidades negras y marrones. Jr. NBA Court of Leaders , un programa de desarrollo y tutoría para proporcionar recursos y una plataforma para defender a la próxima generación de líderes, y patrocinador anual del programa Memphis Grizzlies Grizz Ticket Assist, donando más de 800 boletos esta temporada para permitir que los jóvenes desatendidos para asistir a un juego.

“Encontrar formas significativas de apoyar a los jóvenes y las familias en la ciudad de Memphis es muy poderoso”, dijo Jackson Jr. “Mi abuela siempre me recuerda que 'a quien se le da mucho, se le exige mucho', y así es como quiero vivir mi vida y honrar a las personas que me rodean. Me siento honrado de recibir este premio por el mes de diciembre, y continuaré apoyando a esta gran ciudad y usaré mi voz para continuar abogando por el bien común”.

Jaren Jackson Jr. recibirá el premio esta noche antes del partido en casa de Memphis Grizzlies contra los Dallas Mavericks a las 10 p. La NBA y Kaiser Permanente donarán $10,000 en nombre de Jackson Jr. a la Women's Foundation for a Greater Memphis.

El premio NBA Cares Community Assist presentado por Kaiser Permanente honra el estándar establecido por la leyenda de la NBA David Robinson, quien mejoró la comunidad pieza por pieza.

FUENTE: NBA