NBA: Jimmy Butler volvió a las duelas para liderar triunfo de Warriors ante Rockets

De vuelta a los playoffs de la NBA

“Más que nada, solo quería jugar. Esta es la mejor época del año para todos, por eso pasas por lo que pasas”, dijo Butler. “Así que perderme un partido no me gusta, pero he vuelto, he vuelto con fuerza”.

Butler aportó 27 puntos, seis asistencias, cinco rebotes, bloqueó un tiro y convirtió sus 12 tiros libres mientras jugó 40 minutos, menos de una semana después de sufrir una contusión pélvica en una aterradora caída al comienzo del Juego 2 el miércoles pasado.

Convirtió tres tiros libres a 58,7 segundos del final, capturó el rebote que aseguró el partido a 4 segundos del final y luego anotó dos tiros libres más.

“Esta noche fue genial. Jugó a pesar de la lesión; fue hermoso”, dijo su compañero Draymond Green. “Pero es solo su presencia. Lo que su presencia hace por este equipo es enorme. Durante los primeros tres cuartos, no podía moverse. No sé cómo empezó a moverse en el último cuarto, pero durante los primeros tres cuartos no podía moverse. Aun así, nunca se quejó. Perseveró”.

Butler participó en la práctica matutina más temprano ese mismo día y solo necesitaba tener un calentamiento exitoso para ser considerado listo para jugar.

"Pensé que era el momento de ganar", dijo Butler sobre su juego en la recta final, emocionado de haber comenzado a "moverse un poco mejor".