NBA NBA -  20 de noviembre de 2025 - 11:28

NBA: Kelly Oubre Jr estará de baja por una lesión de rodilla

Kelly Oubre Jr., de los 76ers de la NBA será reevaluado en dos semanas tras molestias en la rodilla.

El alero de los Philadelphia 76ers de la NBA, Kelly Oubre Jr., se perderá al menos dos semanas después de que le diagnosticaran un esguince de ligamento en la rodilla izquierda, dijo el equipo antes del partido del miércoles por la noche contra Toronto.

La lesión será reevaluada en dos semanas.

Oubre abandonó el partido del viernes pasado en Detroit con una hiperextensión de la rodilla izquierda. Una resonancia magnética reveló una distensión del ligamento colateral lateral.

Baja en la NBA

Oubre, de 29 años, había sido titular en los primeros 12 partidos de la temporada y promedió 16,8 puntos, 5,1 rebotes y 1,3 asistencias en 34,8 minutos por partido.

El veterano de 11 años está en su tercera temporada con Filadelfia. También ha jugado para Washington, Phoenix, Golden State y Charlotte.

Los 76ers jugaron el miércoles por la noche sin Joel Embiid ni Paul George, ambos recuperándose de lesiones de rodilla. George jugó por primera vez esta temporada el lunes. Embiid se ha perdido los últimos cuatro partidos.

FUENTE: NBA

