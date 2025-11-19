NBA: Stephen Curry no verá acción ante Heat por molestias en el tobillo

La gira de Stephen Curry termina un partido antes de tiempo, ya que los Golden State Warriors decidieron no alinear al máximo anotador de triples de la historia de la NBA en el partido del miércoles por la noche en Miami contra el Heat.

Curry está de baja por molestias en el tobillo derecho. Se resintió del tobillo el viernes en San Antonio y volvió a hacerlo el martes en Orlando, pero pudo continuar jugando en ambos encuentros.

El encuentro es el último de una gira de seis partidos en nueve días para los Warriors, que tienen un récord de 3-2 en la gira antes del miércoles.

Protagonistas fuera de acción

Al Horford (tratamiento de una lesión en el dedo gordo del pie izquierdo) y Jonathan Kuminga (tendinitis en la rodilla) también están descartados para Golden State contra Miami, mientras que Jimmy Butler (espalda), Draymond Green (enfermedad) y Buddy Hield (enfermedad) están en duda.

El entrenador de los Warriors, Steve Kerr, ha señalado en múltiples ocasiones que un viaje tan largo ya es bastante duro, pero este se complicó aún más porque el apretado calendario no le dio a su equipo la oportunidad de entrenar.

“Todos sabemos cómo ha sido el calendario y sé que el entrenador habló de ello… intentamos no pensar demasiado en ello, sabiendo que es lo que es”, dijo Curry tras la derrota del martes por la noche en Orlando . “Hay que encontrar la manera de superarlo. Hemos hecho un buen trabajo, dejamos escapar dos partidos que nos hubiera gustado ganar, pero ahora mismo estamos bien”.

El partido del miércoles será el 17.º de Golden State en 30 días al inicio de la temporada y el 12.º como visitante, ambas cifras récord en la liga. Toronto disputó su décimo partido fuera de casa el miércoles, mientras que algunos equipos han jugado tan solo cinco partidos como visitantes; Nueva York jugó su quinto partido como visitante de la temporada el miércoles en Dallas.

Kerr siempre ha defendido la idea de reducir la temporada a 72 partidos y, al igual que muchos otros, ha elogiado las medidas que la liga ha tomado en materia de programación en los últimos años, como la eliminación de las temidas rachas de cuatro partidos en cinco noches. Sabe que su objetivo de los 72 partidos casi con toda seguridad nunca se materializará, pero situaciones como la actual refuerzan su argumento a favor de más días de descanso o de entrenamiento.

Tras su vuelo de regreso a casa después del partido del miércoles, Golden State comenzará una serie de cinco partidos en casa.

FUENTE: NBA