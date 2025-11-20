NBA: Zion Williamson volvió a la alineación de los Pelicans

Zion Williamson regresó a la alineación de los New Orleans Pelicans el miércoles por la noche en la NBA , anotando 14 puntos en una derrota por 125-118 ante los Denver Nuggets.

Williamson jugó 29 minutos tras perderse ocho partidos por una lesión en el isquiotibial izquierdo. Además, consiguió seis rebotes, cinco asistencias, un robo y un tapón.

“Estuvo genial. Nos dio un muy buen comienzo”, dijo el entrenador interino de los Pelicans, James Borrego, refiriéndose a la ventaja de 23-10 que los Pelicans tenían al final del primer cuarto.

Gran noticia para los Pelicans en la NBA

“Más que nada, el simple hecho de tener a Zion en la cancha, aportando espíritu al equipo, a la ciudad y a la organización, es fenomenal”, dijo Borrego. “Sentimos que tenemos una oportunidad cada noche cuando él está en la cancha”.

Borrego dijo que su personal estaba teniendo en cuenta los minutos de juego de Williamson y no quería sobrecargarlo en su primera participación desde el 2 de noviembre.

“Se le vio bien. Se le vio impresionante”, dijo Borrego. “El plan de juego giraba en torno a él y esta noche no dudó en pasar el balón. Le marcaron bien. Generó muchas oportunidades de tiro de calidad para nosotros esta noche”.

Zion Williamson se negó a hablar con los periodistas después del partido.

El novato Derik Queen, quien jugó de pívot junto a la estrella de los Nuggets, Nikola Jokic, fue el máximo anotador de Nueva Orleans con 30 puntos (su mejor marca personal) y nueve asistencias. Queen afirmó que su buen rendimiento se debió en gran parte a la atención que los defensores de Denver prestaban a Williamson y al alero anotador Trey Murphy III.

“La presencia de Z y de Murph es fundamental porque son los dos mejores en la cancha”, dijo Queen. “Confían en que juegue mi juego y trate de tomar las decisiones correctas”.

Los Pelicans (2-13) ganaron dos partidos después de que Williamson saliera de la alineación, pero desde entonces han perdido siete seguidos.

Promedio de puntos en acción en la duela

Williamson, que también se perdió un partido a principios de esta temporada por una lesión en el pie, ha jugado ahora en seis de los primeros 15 partidos de los Pelicans, promediando 21,3 puntos y 6,8 rebotes.

Hasta el miércoles, Williamson, la primera selección de Duke en 2019, había jugado en 219 de 486 partidos de temporada regular en su carrera en la NBA.

