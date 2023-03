NBA: Los Brooklyn Nets derrotaron a los Nuggets de Jokic

FINAL SCORE THREAD



Spencer Dinwiddie's career-high 16 assists help the @BrooklynNets win a thriller in Denver!



Mikal Bridges: 25 PTS

Nic Claxton: 20 PTS (8-9 FGM)

Dorian Finney-Smith: 15 PTS (5-7 3PM), 4 STL



For more, download the NBA app:

https://t.co/WFdLNEjQ9Y pic.twitter.com/HmwaHOrqV0