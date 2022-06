NBA: Los Charlotte Hornets llegan al Draft 2022 sin entrenador

Los Charlotte Hornets tienen dos selecciones en la primera ronda del draft de la NBA del jueves por la noche, y no cuentan con un entrenador en jefe para ayudar a facilitar esas decisiones.

Charlotte tiene las selecciones 13 y 15 en la primera ronda, y se espera que el gerente general Mitch Kupchak tome las decisiones finales con el aporte de Jordan. El equipo también tiene la selección general número 45.

“Es inusual no tener un entrenador en jefe para el draft”, dijo el analista del draft de ESPN, Jay Bilas, en una conferencia telefónica. “Ciertamente te gusta tener en cuenta lo que tu entrenador en jefe quiere hacer y cómo (al jugador) le gusta jugar. Pero ciertamente no es el principio y el final porque la mayoría de los entrenadores tienen aportes, pero no toman esas decisiones”

Bilas dijo que los entrenadores en jefe no dedican tanto tiempo a analizar las perspectivas del draft de la NBA como los gerentes generales.

“Es posible que tengan uno que les guste, pero esas decisiones a menudo las toman personas de la oficina principal que dedican todo su tiempo a la adquisición de talento”, dijo Bilas. “Así que no es una sentencia de muerte para los días 13 y 15 que no tengan un entrenador en su lugar”.

El cambio radical de Atkinson sorprendió a los Hornets y envió a Jordan de nuevo al modo de contratación.

El ex entrenador en jefe de los Brooklyn Nets había llegado a un acuerdo con los Hornets el 10 de junio, pero nunca firmó el contrato porque los Warriors estaban jugando en las Finales de la NBA. Ocho días después, después de que los Warriors derrotaran a los Boston Celtics en seis juegos para ganar el título de la NBA, Atkinson informó a los Hornets que no entrenaría al equipo.

