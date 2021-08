NBA: Ya se revela el calendario de la semana inaugural y el día de Navidad de su histórica temporada del 75 aniversario

Los primeros cuatro días de la temporada del 75 aniversario de la liga (del 19 al 22 de octubre) contarán con ocho juegos de televisión nacional como parte de Kia NBA Tip-Off 2021, con TNT y ESPN transmitiendo dos partidos dobles cada uno. Esos juegos mostrarán a 12 equipos diferentes, los últimos ocho jugadores en ganar el Premio al Jugador Más Valioso de la NBA de Kia y tres revanchas de los playoffs de la temporada pasada.

La temporada 2021-22 comenzará el martes 19 de octubre con una doble cartelera en TNT cuando el campeón defensor de la NBA, Milwaukee Bucks, reciba a los Brooklyn Nets (7:30 pm ET) en una revancha de una serie de Semifinales de la Conferencia Este de 2021, seguida de la Golden State Warriors visitando a Los Angeles Lakers (10 pm ET). TNT presentará dos juegos de la noche de apertura por 26ª temporada consecutiva, marcando el 38º año consecutivo de cobertura de la NBA de Turner Sports.

ESPN dará inicio a su vigésimo año consecutivo de cobertura el miércoles 20 de octubre con una doble cartelera que comienza con los Boston Celtics visitando a los New York Knicks (7:30 pm ET). En el segundo juego, el campeón defensor de la Conferencia Oeste, Phoenix Suns, recibirá a los Denver Nuggets (10 pm ET) en una revancha de una serie de Semifinales de Conferencia de 2021.

La 74a edición de la NBA el día de Navidad comenzará en ESPN con los Hawks enfrentándose a los Knicks en Nueva York (12 pm ET) en una revancha de una serie de playoffs de primera ronda de la temporada pasada, marcando la primera aparición de Atlanta el día de Navidad desde 1989. La cobertura de ABC comenzará con los Celtics visitando a los Bucks (2:30 pm ET) y continuará con los Suns recibiendo a los Warriors (5 pm ET). A continuación, ABC y ESPN transmitirán un enfrentamiento entre los Lakers y los Nets en Los Ángeles (8 pm ET). El horario del día de Navidad concluirá en ESPN cuando los Mavericks visiten el Utah Jazz (10:30 pm ET).

https://twitter.com/NBA/status/1427710672767422475 The NBA will feature five games on Christmas Day with ESPN or ABC televising each matchup! #NBAXMas #NBA75 pic.twitter.com/c52Oa3xwG9 — NBA (@NBA) August 17, 2021

La temporada regular 2021-22 se desarrollará del 19 de octubre de 2021 al 10 de abril de 2022. El Juego de Estrellas de la NBA 2022 se llevará a cabo el domingo 20 de febrero en Cleveland. TNT televisará el Juego de Estrellas de la NBA por vigésimo año consecutivo. El Torneo Play-In de la NBA de 2022 se llevará a cabo del 12 al 15 de abril, seguido del inicio de los Playoffs de la NBA de 2022 el sábado 16 de abril.

El calendario completo de juegos para la temporada 2021-22 se anunciará el viernes 20 de agosto a las 3 pm ET.

FUENTE: NBA