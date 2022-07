NBA: Stephen Curry será presentador en The ESPYS 2022

Stephen Curry deja que su juego hable durante la temporada de la NBA . Ahora tendrá el micrófono como presentador de The ESPYS 2022 y se escuchará entretenidos comentarios de uno de los jugadores más queridos de la liga.

“Tal vez no tan nervioso como si Draymond fuera el anfitrión, pero todavía nervioso”, dijo Curry, refiriéndose a su siempre parlanchín compañero de equipo de los Golden State Warriors, Draymond Green. “Ahora tengo el micrófono”.

Recién salido de la victoria de los Warriors sobre Boston en las Finales de la NBA, Curry preside el espectáculo que se transmite en vivo por ABC desde el Dolby Theatre de Hollywood.

La trigésima edición anual de ESPYS ha vuelto a su máxima capacidad por primera vez en tres años, trasladándose del centro de Los Ángeles a la sede de los Premios de la Academia. El programa se volvió virtual en 2020 y tuvo una versión reducida el año pasado en Nueva York debido a la pandemia de COVID-19.

Además de anfitrión, Curry está nominado a tres trofeos individuales: mejor atleta masculino, mejor desempeño récord y mejor jugador de la NBA. Los Warriors compiten por el mejor equipo.

“Ya estoy más nervioso solo de pensar en esa vibra”, dijo por teléfono recientemente. “El baloncesto es reaccionario y paso cada hora del día pensando en él, practicando y preparándome. Haré la misma preparación para esto, pero será una montaña rusa emocional”.

Curry describe su sentido del humor como "por todas partes". Menciona a los comediantes Dave Chapelle y Kevin Hart, así como a la serie ganadora del premio Emmy “Schitt's Creek”, entre sus favoritos.

“Trataré de canalizarlos a todos”, dijo la súper estrella de los actuales reyes de la NBA, Golden State Warriors.

Una estrella adicto al golf

Fuera del baloncesto, Curry dijo que es "un adicto al golf, un nerd y un fanático".

“Hablé con Tiger Woods por teléfono cuatro o cinco veces, pero en realidad nunca lo conocí en persona. El sueño sería conocerlo en The ESPYS”, dijo.

Curry imagina que Woods “recibe el premio al mejor golfista y a la mañana siguiente vamos a jugar al golf. Ese es el escenario soñado”.

Cuando no se gana la vida jugando baloncesto o relajándose jugando al campo, Curry sigue a otros equipos, especialmente a los Medias Rojas de Boston y los Panthers de Carolina.

“Si vienes a mi casa y mis hijos no tienen el control remoto, entonces generalmente hay deportes de cualquier tipo”, dijo. “Vi las Finales de la Copa Stanley y realmente no sabía nada al respecto, pero aun así las vi. No discrimino entre nada de eso. Si se trata de deportes, los estoy viendo”.