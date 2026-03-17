NBA: Steve Kerr alcanza su victoria 600

El entrenador de Golden State Warriors de la NBA Steve Kerr es uno de los que más rápido ha alcanzado este hito, pero después de llegar a 599, los Warriors perdieron cinco partidos seguidos.

Rompieron esa racha negativa con una victoria de 125-117 sobre Washington el lunes por la noche.

“No fue un gran partido de baloncesto”, dijo Kerr. “Pero necesitábamos la victoria y fuimos lo suficientemente buenos como para conseguirla”.

Una cifra histórica de triunfos en la NBA

Kerr alcanzó los 600 en su partido número 943 de la temporada regular.

Según información de la Oficina de Deportes Elias distribuida por los Warriors, solo tres entrenadores han necesitado menos .

Phil Jackson lo logró en 805 partidos, Pat Riley en 832 y Gregg Popovich en 887.

“Es surrealista escuchar mi nombre en ese grupo, pero puedo asegurarles que algo que nos une a todos —aquellos nombres y el mío— es el talento”, dijo Kerr. “No se puede ganar en esta liga sin grandes jugadores, y desde el día que asumí este cargo tuve la suerte de contar con un talento increíble”.

No se ha visto tanto en las alineaciones recientes de Golden State. Stephen Curry y Jimmy Butler están lesionados, y los Warriors están inmersos en una lucha por posicionarse en la ronda de play-in de la Conferencia Oeste. Sin embargo, recuperaron a Draymond Green y Kristaps Porziis tras darles descanso en la derrota del domingo en Nueva York.

Porziis anotó 30 puntos, la máxima anotación del partido.

“Tiene muchísimo talento”, dijo Kerr. “También estamos en la gira de reencuentro de Kristaps Porziis. Es una locura. Jugaremos contra todos sus antiguos equipos: los Knicks, Washington, Atlanta, Boston, Dallas… ¡los cinco equipos a los que nos enfrentaremos en este viaje! Los jugadores suelen motivarse mucho al jugar contra sus antiguos equipos”.

FUENTE: NBA