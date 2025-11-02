NBA: Trae Young sufre lesión de rodilla y será baja al menos 4 semanas

El vigente campeón de asistencias de la NBA , Trae Young, probablemente se perderá alrededor de un mes debido a un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha, dijeron el sábado los Atlanta Hawks.

Young se lesionó el miércoles en el partido de los Hawks en Brooklyn y el viernes se le realizó una resonancia magnética para determinar el alcance de la lesión.

Los Hawks ya habían descartado cualquier posible problema con el ligamento cruzado anterior, y la resonancia magnética no mostró daños estructurales adicionales aparte del esguince del ligamento colateral medial. Young ya ha comenzado la rehabilitación, según informó el equipo.

Nueva evaluación luego de 4 semanas fuera de acciones en la NBA

Los Hawks informaron que Young será reevaluado en aproximadamente cuatro semanas.

Si se mantiene ese calendario , es probable que Young se pierda al menos 15 partidos debido a la lesión, y eso ya lo pondría en peligro de no ser elegible para los premios de fin de temporada, como la selección All-NBA, debido a la regla de la liga que dice que los jugadores deben aparecer en 65 partidos para ser considerados en esas votaciones.

Young promediaba 20,8 puntos en los primeros cuatro partidos, pero anotó seis puntos en el encuentro contra Brooklyn antes de tener que abandonar la cancha tras siete minutos de juego. Esto redujo su promedio de la temporada a 17,8 puntos por partido.

Young ha sido cuatro veces All-Star y ganó el título de asistencias de la liga por primera vez la temporada pasada.

FUENTE: NBA