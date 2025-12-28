NBA: Victor Wembanyama anota 32 puntos con Spurs

El pívot de los San Antonio Spurs de la NBA , Victor Wembanyama, regresó a la alineación titular el sábado por la noche contra el Jazz, pero el base De'Aaron Fox se perdió el partido después de experimentar rigidez en el aductor izquierdo.

Wembanyama anotó 32 puntos con 12 de 21 en tiros de campo. También capturó siete rebotes en la derrota por 127-114 ante el Jazz.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Antes del sábado, Wembanyama había salido desde el banquillo en siete partidos consecutivos desde que regresó de una lesión en la pantorrilla izquierda que lo mantuvo fuera durante 12 partidos.

El entrenador de San Antonio, Mitch Johnson, optó por sacar a Wembanyama del banco debido a una restricción de minutos mientras la estrella de 7' 4" trabajaba para recuperar su fuerza y acondicionamiento.

Fox fue degradado a cuestionable el viernes por la tarde y descartado el sábado.

Fox se perdió los primeros ocho partidos de la temporada tras sufrir una distensión en el tendón de la corva derecho durante la pretemporada. Promedia 21.9 puntos, 6.1 asistencias y 3.8 rebotes en 22 partidos esta temporada con el prometedor San Antonio.

Los Spurs vieron interrumpida su racha de ocho victorias consecutivas el sábado; tienen marca de 8-1 en sus últimos nueve juegos, incluyendo tres victorias consecutivas sobre Oklahoma City en un lapso de dos semanas.

Julian Champagnie hará su 18ª apertura de la temporada con Fox fuera.

FUENTE: NBA