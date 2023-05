Hillary Heron: Una familia ligada al deporte panameño

Añade que desde muy pequeña estuvo vinculada al deporte pero se enamoró de la gimnasia desde el 2008 viendo por televisión las Olimpiadas de Beijin.

"Saber que tengo la bandera y el nombre conmigo (Panamá) y saber que no sólo estoy representando a mi nombre, represento a Panamá", dijo Heron sobre qué le llena de orgullo del país.

Hillary participó en su primer Mundial de Gimnasia en el Cairo, Egipto donde logró medalla de bronce

Su pilar

"Sin mi familia esto no hubiese sido fácil, son mi pilar número uno, mis fans número uno, cuando tengo que ir al gimnasio ellos me lleban y me traen, desde muy pequeña ellos han estado allí para mí y lo siguen haciendo", comentó Heron.

Karl "Chico" Heron

Hillary es nieta de Karl "Chico" Heron, a quien apenas conoció a su buelo, pero de quien resalta era una maravilla de deporte. "Chico" Heron firmó a peloteros como: Mariano Rivera, Ramiro Mendoza, Manny Acosta, Fernando Seguignol, Rafael Medina y Rubén Rivera.

Mensaje a los jóvenes

"Encuentren su pasión y practiquen deporte porque el deporte cambia vidas", destacó Heron.

Comentarios de su entrenador

Por su parte su entrenador Carlos Gil Hernández, describió a Heron como una chica muy aplicada, consagrada y con mucha voluntad hacia la gimnasia.

"Entrenar con un grupo de atletas que todos tengan su nivel, ayuda a que cada una cada día se ayuden a esforzar más para las metas que queremos lograr. El ambiente grupal es élite, ayuda a que cada una de ellas aporte al crecimiento de las demás", añadió Gil Hernández.