Cristiano Ronaldo fue suplente e ingresó al minuto 51 de partido en el 1-0 de la selección de Marruecos ante Portugal y esto no le gustó para nada a Georgina Rodríguez.

"Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el juego, vio como cambió todo, pero ya era tarde. No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido".

Esta no es la primera vez que Georgina Rodríguez le manda un mensaje al entrenador Fernando Santos, lo hizo en la victoria de Portugal ante Suiza, dónde dejó a Cristiano Ronaldo banca y lo hizo ingresar sobre el final del partido.