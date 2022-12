Qatar 2022: Neymar Jr vs Luka Modric, choque de 10 en Cuartos de Final

Dos '10' muy talentosos, Neymar Jr y Luka Modric, intentarán guiar a sus selecciones a las semifinales del Mundial de Qatar 2022 en un duelo que promete sacar chispas: Brasil vs Croacia este viernes en el estadio Education City de Doha.

La selección de Brasil llega con la camisa inflada luego de noquear a Corea del Sur (4-1) en el primer tiempo de los octavos, aunque aún sin recuperar plenamente a su zaga titular.

El marcador de punta zurdo Alex Sandro seguramente no será inicialista por no sobreponerse por completo de una dolencia muscular en la cadera, afirmó el técnico Tite. El defensa no juega desde la victoria contra Suiza (1-0), en la segunda salida de la fase de grupos.

De esa forma, Danilo seguirá en la banda izquierda y el central Éder Militao, en la derecha, como ante los coreanos.

"Va a ser un juego que nos exigirá al máximo de concentración y compromiso. Es un adversario que va a luchar contra nosotros de todas las formas", dijo Danilo este jueves en rueda de prensa.

El vencedor del cotejo chocará por un cupo a la final con el ganador entre Argentina y Países Bajos, que se enfrentan el viernes en la noche (19H00 GMT) en el estadio de Lusail.