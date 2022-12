Qatar 2022: Selección de Argentina vs Francia, ¿Dónde ver?

Argentina consiguió clasificarse primera en el Grupo C. En octavos de final superó por 2-1 a Australia, tras una gran actuación de Lionel Messi. En cuartos, luego de un partido que le costó más en el resultado que en el trámite del mismo, dejó en el camino a Países Bajos por penales tras haber empatado 2-2. En semifinales venció con facilidad a Croacia por 3-0.

Por su parte, la Selección de Francia avanzó primera en el Grupo D. En octavos de final dejó en el camino a Polonia por 3-1. En cuartos, en un encuentro muy apretado, venció 2-1 a Inglaterra. En semifinales se topó ante la revelación Marruecos y se impuso 2-0.

¿Dónde ver en vivo Selección de Argentina vs Francia?

Este partido lo podrás sintonizar el domingo 18 de diciembre por las pantallas de RPC TV y Medcom GO desde las 8:30 am con la previa y a las 10:00 am es el pitazo inicial.