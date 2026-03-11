José Caballero: " Nos despedimos con un mal sabor de boca pero con la frente en alto"

José Caballero se pronunció a través de sus redes sociales luego de la eliminación de Panamá en el Clásico Mundial 2026 tras apenas un triunfo en cuatro partidos.
"Chema" añadió: "Gracias Dios por permitirme un torneo más representando mi bandera y terminar en salud. Gracias a mi familia que se que siempre puedo contar con ustedes; a todo el pueblo panameño que nos apoyó incondicionalmente, a los que están ahí en las buenas y en las malas, a los que pudieron acompañarnos hasta PR".
"Gracias a todos por las críticas y los halagos que nos hacen mejorar y tener más ganas de volver más fuertes", cerró diciendo el santeño que bateó para .267 en el torneo.