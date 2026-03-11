José Caballero: " Nos despedimos con un mal sabor de boca pero con la frente en alto"

José Caballero se pronunció a través de sus redes sociales luego de la eliminación de Panamá en el Clásico Mundial 2026 tras apenas un triunfo en cuatro partidos.

"Orgulloso de vestir los colores de mi bandera y de representar a mi país. Esta vez nos despedimos con un mal sabor de boca pero con la frente en alto que lo dimos todo por toda una nación y con la convicción de que volveremos más fuertes y con las mismas ganas", expresó el campo corto de los Yankees de New York.

"Chema" añadió: "Gracias Dios por permitirme un torneo más representando mi bandera y terminar en salud. Gracias a mi familia que se que siempre puedo contar con ustedes; a todo el pueblo panameño que nos apoyó incondicionalmente, a los que están ahí en las buenas y en las malas, a los que pudieron acompañarnos hasta PR".

"Gracias a todos por las críticas y los halagos que nos hacen mejorar y tener más ganas de volver más fuertes", cerró diciendo el santeño que bateó para .267 en el torneo.