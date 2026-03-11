CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  11 de marzo de 2026 - 09:06

Champions League: Partidos para hoy miércoles 11 de marzo

Repasa los partidos que hay para hoy miércoles 11 de marzo en los partidos de ida en los octavos de final de la UEFA Champions League.

Champions League: Partidos para hoy miércoles 11 de marzo

Champions League: Partidos para hoy miércoles 11 de marzo

Repasa los partidos que hay para hoy miércoles 11 de marzo en los partidos de ida en los octavos de final de la UEFA Champions League.

El Real Madrid y el Manchester City se vuelven a ver las caras en la Champions League luego se se vieran las caras en en la fase de liga con triunfo para los Citizens.

Mientras tanto el PSG y Chelsea vuelven a protagonizar lo que fue la final del Mundial de Clubes donde el equipo londinense se coronó campeón.

Partidos para hoy en la UEFA Champions League

En esta nota:
Seguir leyendo

Real Madrid vs Manchester City, EN VIVO en la ida de los Octavos de Final de la Champions League

Champions League: El Atlético de Madrid goleó al Tottenham y pone en la mira los 4tos de final

Champions League: EN VIVO tabla de goleadores

Recomendadas

Últimas noticias