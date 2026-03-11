Champions League: Partidos para hoy miércoles 11 de marzo

Repasa los partidos que hay para hoy miércoles 11 de marzo en los partidos de ida en los octavos de final de la UEFA Champions League.
Mientras tanto el PSG y Chelsea vuelven a protagonizar lo que fue la final del Mundial de Clubes donde el equipo londinense se coronó campeón.
Partidos para hoy en la UEFA Champions League
- Bayer Leverkusen vs Arsenal en el BayArena a las 12:45 P.M.
- PSG vs Chelsea en el Parque De Los Príncipes a las 3:00 P.M.
- Bodo/Glimt vs Sporting Lisboa en el Aspmyra Stadion a las 3:00 P.M.
- Real Madrid vs Manchester City en el Estadio Santiago Bernabéu a las 3:00 P.M.