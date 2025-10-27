Fedebeis revela selección de Panamá U10 para el Panamericano

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) anunció esta mañana el listado oficial de 18 peloteros que estarán compitiendo en el Panamericano U10 de Venezuela previsto para iniciar con 8 naciones, el próximo 1 de noviembre.
Equipo de Panamá U10 para el Panamericano
Lanzadores:
Hanskey Atencio, Javier Fuentes, Saúl González, Juan Ortiz, Miguel Samaniego.
Receptores:
Tobías Álvarez, Aaron Rivera y Gabriel Rodríguez.
Cuadro interior:
Edgar Batista, Alejandro Delgado, Javier Pérez y Lucca Serrano.
Jardineros:
Neymar Valdés, Christian Sevillano, Erick Hurtado, Eymar Gallardo, Richard Caro y Kevin Bethancourt.
FUENTE: FEDEBEIS