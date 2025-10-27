Fedebeis revela selección de Panamá U10 para el Panamericano

La Federación Panameña de Béisbol ( Fedebeis ) anunció esta mañana el listado oficial de 18 peloteros que estarán compitiendo en el Panamericano U10 de Venezuela previsto para iniciar con 8 naciones, el próximo 1 de noviembre.

La delegación panameña estará encabezada por el mánager criollo Mauris Loupadier que estará acompañado de figuras nacionales de alto relieve en categorías menores, como el caso del ex grandes ligas Luis Durango que llega para ser una guía en los niños del equipo.