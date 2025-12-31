Serie de las Américas Béisbol -  31 de diciembre de 2025 - 13:04

¡MOMENTOS 2025! Panamá ganó la Serie de las Américas 2025

Entre los momentos más destacados del año, las Águilas Metropolitanas conquistaron la Serie de las Américas 2025.

FOTO: PROBEIS

La Serie de las Américas 2025, edición inaugural del certamen, coronó a las Águilas Metropolitanas de Panamá como campeón en el Estadio Nacional Soberanía en Nicaragua, siendo uno de los momentos 2025 más destacados.

Los comandados por el timonel Sebastián Arroyo vencieron 3-1 al anfitrión Nicaragua en la final para quedarse con el título de la primera edición.

Los campeones de las ligas profesionales de Panamá, Argentina, Colombia, Cuba, Curazao y Nicaragua, fueron los países de la Asociación de Béisbol de las Américas que compitieron en el torneo.

Los protagonistas panameños en la final de la Serie de las Américas 2025

La labor de los lanzadores Antonio Frías, Kevin Rodríguez y Jorge García, más la ofensiva del experimentado primera base Carlos Xavier Quiroz conectando de 5-3 (1 doble) con 1 carrera anotada, fueron claves en la conquista de la gloria para el campeón de PROBEIS en el choque final.

