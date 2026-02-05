Serie del Caribe 2026: Tabla de posiciones tras los partidos del 4 de febrero FOTO / Serie del Caribe

Las emociones de la Serie del Caribe 2026 que se juega en Jalisco siguieron en marcha el miércoles 4 de febrero y a continuación repasaremos como marcha la tabla de posiciones.

Leones del Escogido vencieron a los Federales de Chiriquí con marcador de 16 carreras por 15, en un partido que estableció un récord de carreras anotadas y les permitió alcanzar su tercera victoria en la Serie del Caribe Jalisco 2026, que se celebra en el Estadio Panamericano, casa de los Charros de Jalisco.

Las 31 carreras combinadas entre ambos equipos superaron la marca previa de 28, establecida el 6 de febrero de 1990 en Miami, cuando los Naranjeros de Hermosillo vencieron 20-8 a los Senadores de San Juan.

Los Charros de Jalisco, representantes de México Rojo, le tomaron nuevamente la medida a los Tomateros de Culiacán (México Verde) y, tal como ocurrió durante la temporada invernal mexicana, este miércoles volvieron a derrotarlos con pizarra de 4 carreras por 2, en el partido que cerró la penúltima jornada de la ronda clasificatoria de la Serie del Caribe Jalisco 2026, celebrada en el Estadio Panamericano de esta ciudad.

Tabla de posiciones de la Serie del Caribe 2026

Equipo - Ganados - Perdidos