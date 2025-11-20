Argentino Puma Martínez y una cita con la historia ante estrella libra por libra

El púgil argentino Fernando Daniel Puma Martínez enfrentará un gran reto en su carrera este sábado 22 de noviembre desde el ANB Arena, Riyadh de Arabia Saudita, en una cartelera repleta de estrellas del deporte del boxeo liderara por Turki Al-Alshikh.

"Puma" (18-0, 9 KOs), de 34 años de edad expone su título AMB de la categoría de peso superpluma y a la vez va en busca de los del CMB, OMB y The Ring en poder de su rival, una estrella libra por libra , el zurdo de 25 años de edad y originario de la ciudad de San Antonio Texas Jesse "Bam" Rodríguez.

El Puma Martínez busca emular a ídolos argentinos

El originario del barrio La Boca en Argentina buscará dar un golpe sobre la mesa y emular a sus ídolos en el deporte, a los grandes argentinos en la historia, que subieron al cuadrilátero y dejaron huellas por sus logros y guerras sin cuartel.

Fernando Daniel ha dejado más que claro que si logra la hazaña el fin de semana su nombre será elevado a ese nivel, tanto así que en uno de sus entrenamientos abiertos a los medios llegó con una camiseta con las imágenes de Carlos Monzón, Nicolino Locche, Chino Maidana y Maravilla Martínez.

Comenzó la semana del campeón atendiendo a la prensa de todo el mundo en Riyadh pic.twitter.com/yUD9bYxV1r — Chino Maidana Promotions (@chinomaidanapro) November 18, 2025

Con un estilo agresivo y con una energía privilegiada, el diestro Puma apelará a su estilo para conseguir los máximos honores de las 115 libras, un atleta que sabe lo que es salir avante de guerras, como las que tuvo ante el histórico Kazuto Ioka en Japón, al que venció en 2 ocasiones con contundencia.

La garra y el corazón del barrio La Boca

Martínez, quien lleva su corazón pintado de azul y oro como Boca Juniors será uno de los primeros protagonistas de la velada estelar, la que ha señalado como "la pelea más dura de su carrera", pero que también ha dejado claro que tiene la experiencia suficiente para salir con la mano derecha levantada del cuadrilátero.

La garra y la "sangre caliente" del latino corre por las venas del atleta de Buenos Aires, pero enfrente tendrá a un calculador y eficaz múltiple campeón estadounidense con raíces mexicanas, quien ha lucido impecable en todas las facetas boxísticas en sus últimas peleas, un zurdo que tiene poder en sus manos y maneja los ángulos de manera magistral, a pesar de sus tan solo 25 años de edad, lo que lo ha llevado en alguna ocasión al top 5 libra por libra del mundo.

La cita con la historia de un guerrero que se ha mostrado ante el mundo con sudor y sangre será transmitida a través de la señal de DAZN Boxing, luego de que Sam Noakes y Abdullah Mason se enfrenten por el cinturón vacante de peso ligero.