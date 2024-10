Dmitry Bivol y Artur Beterbiev cumplieron en la báscula para el esperado choque

Después del pesaje oficial los rusos se miraron en el último cara a cara antes del pleito, en una demostración de respeto entre dos de los mejores libra por libra de la actualidad.

“Estoy tranquilo, pero también concentrado. Significa mucho, pero al mismo tiempo estoy tratando de olvidar todo lo que pasé. Digo gracias por todo, por todos, y ahora solo me concentro. Solo necesito comer bien, dormir y estar listo. Ya me he acostumbrado a ello. Llevo luchando desde los seis años”, añadió Bivol a DAZN Boxing.

Artur Beterbiev listo para el reto ante Dmitry Bivol

“Bien, como siempre. Mi parte favorita es pelear. Como dije, ya veremos. Me estoy preparando para pelear”, destacó Beterbiev.

La cartelera con todos los cinturones de las 175 libras en juego se transmitirá este sábado 12 de octubre a través de ESPN+ y DAZN.