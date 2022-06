"Es como si tuviera el poder de Fury en los puños", Bob Arum sobre Naoya Inoue

Un poder impresionante

“Inoue es el mejor peleador del mundo, no tengo ni que pensarlo. Nunca he visto a un boxeador pequeño como él pegar como lo hace. Aunque no sea muy grande es como si tuviera el poder de Fury en los puños”, dijo el promotor de Top Rank.

Actualmente el japonés tiene una marca de 23-0 con 20 victorias por nocaut. Un récord que sigue impresionando al mundo de boxeo.

Naoya Inoue aspira ahora al dominio total en los principales títulos mundiales de peso gallo. El actual campeón de la categoría de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el británico Paul Butler, es el único obstáculo que le queda.

El co-representante del japonés destaca que Naoya Inoue además de Shohei Ohtani es en estos momentos es el deportista más grande del país asiático y eso cuenta demasiado.