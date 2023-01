Gervonta Davis: "Pego como un peso crucero"

El fuerte pegador nacido en Baltimore habló para Morning Kombat y se refirió a su pegada, su arma más letal arriba del cuadrilátero.

"Pego como un peso crucero fuerte. No solo es poder, sino también precisión y ubicación. Incluso, con el nocaut en el sexto asalto a Romero, no fue solo un golpe de poder. Lo lancé bien, golpeé en un buen lugar, y en el momento justo. Es cada pequeña cosa, no solo el tiro lanzado“, mencionó "Tank", invicto en 27 peleas.

El rival de Gervonta Davis, Héctor Luis García también se mantiene invicto en 16 peleas, con 10 triunfos por KO y llegando a este enfrentamiento tras dos importantes triunfos, la gran sorpresa ante Chris Colbert y la gran presentación ante Roger Gutiérrez.

Gervonta Davis vs Héctor Luis García la podrás sintonizar este sábado 7 de enero a través de la señal de RPCTV desde las 9:00 pm.