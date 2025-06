Keyshawn Davis vs Edwin De Los Santos ha sido cancelada

De Los Santos no tuvo problemas para marcar el peso, pero su equipo no quiso arriesgar para subirse al cuadrilátero y esperarán una nueva oportunidad por el cetro dorado OMB, que ahora queda vacante.

Edwin De Los Santos y un riesgo ante Keyshawn Davis

"Vi a [Davis] pelear. Después de 30 años, conozco el boxeo y a los boxeadores. Fue entonces cuando me di cuenta de que nunca entrenó para pelear en 135. Entrenó para pelear en 140. Y el dinero no compra la salud. Soy responsable de la salud de mi boxeador y no le permitiría pelear", señaló el promotor Sampson Lewkowicz.

"El dinero no compra la salud. Por eso me alegré de tomar una decisión en contra de la voluntad de mi boxeador. Y esto debe servir de ejemplo para otros promotores y representantes, que deben proteger a sus boxeadores de estos riesgos", destacó, quien guía al atleta de Santo Domingo.

Ahora, Abdullah Mason (18-0, 16 KOs), peso ligero invicto de la promotora Top Rank, toma el puesto en el evento principal, en enfrentamiento ante el namibio Jeremia Nakathila (26-4, 21 KOs) en una pelea a 10 asaltos, que será transmitida a través de la señal de ESPN.