Oleksandr Usyk y su camino al retiro, incluyendo cara acara ante Alex Pereira

"Pelearé con quien gane, Joseph Parker, Daniel Dubois, no hay problema", dijo Usyk a Sky.

"Fue genial pelear 24 rounds (el año pasado). Fue difícil simplemente pelear. En la segunda pelea, estaba más preparado. No vi a mi esposa ni a mi familia", explicó.

"Sólo estaba entrenando, entrenando, entrenando. Me preguntaba qué estaba haciendo aquí. Mi familia me motiva, mi familia me ayuda. Mi esposa me da mucha confianza, todo el tiempo", declaró.

Usyk dejó a más de uno sorprendido, cuando añadió el nombre del brasileño campeón semipesado de la UFC Alex Pereira para su combate de retiro, su segundo del 2025.

"Creo que me quedan dos años, un año y medio. Me siento muy bien. Siento que tengo dos peleas para las que prepararme, no más. Sólo dos", finalizó.

El invicto ex medallista olímpico destacó que podría medirse ante el fuerte pegador y también histórico ex campeón de Glory Kickboxing "Poatan" Alex Pereira, en un combate de boxeo.

Pereira, de 37 años de edad no tardó en responder al llamado de Oleksandr Usyk y dejó claro en entrevista con Mark Bouris que estaría interesado en el choque de campeones.

Alex Pereira quiere el cara a cara ante Oleksandr Usyk

“Ya lo he dicho antes, que me gustaría mucho hacer un combate de boxeo. Y me preguntaron contra quién. Como soy el campeón, dije que tendría que ser contra un campeón, y él es el campeón. Y ahora ha dado una entrevista y ha mencionado mi nombre", añadió el nacido en São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Brasil.

“Eso es algo que quiero, y él también lo quiere, y ambas organizaciones, el boxeo y la UFC, están trabajando juntas ahora, así que creo que esta pelea puede suceder”, finalizó el Artista Marcial Alex Pereira.

Usyk espera a Dubois, si logra ganar su reto ante Joseph Parker el 22 de febrero, mientras que Pereira deberá medirse ante Magomed Ankalaev en el UFC 313 en marzo.