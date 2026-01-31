Terence Crawford se lleva los máximos honores en The Ring Magazine Awards

Crawford, de 38 años de edad recibió el Premio a "Peleador del Año 2025", un reconocimiento que fue entregado de las manos de otro histórico del deporte, el ucraniano Oleksandr Usyk, otro que ha probado ese oro indiscutible.

El originario de Omaha, Nebraska hizo aparición estelar antes las cámaras tras retirarse del deporte y lo hizo con una radiante sonrisa.

Terence Crawford, salida por lo alto

"No tengo nada más que demostrar. No tengo nada más que lograr. ¿Qué más puedo hacer? De todas formas, no me van a dar el crédito, así que en realidad no importa", mencionó Crawford.

“Lo estoy disfrutando. Sabes, estoy disfrutando del fruto de mi trabajo. He estado dedicando más tiempo a mis hijos y a su carrera de luchador y cosas así. Y simplemente poder relajarme y no pensar en otras cosas fuera de mi familia”, finalizó el apodado como "Bud".

El ambidiestro talentoso saltó por última vez al cuadrilátero en el triunfo ante Canelo Álvarez, lo que elevó por los cielos su legado, al saltar de categorías para hacerse con todos los títulos y con una actuación magistral en el ring.

Después de la gala, Terence Crawford busca apoyar desde muy cerca a su amigo Shakur Stevenson, invicto de Newark que enfrentará este sábado 31 de enero al campeón superligero Teófimo López en el Madison Square Garden de la propia ciudad de New York.