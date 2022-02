La Fepafut anuncia la reanudación de los torneos nacionales

El próximo 19 de febrero del 2022, es la nueva fecha para la reanudación de los torneos nacionales según informa la Fepafut , con ello retomar la Liga Nacional de Futsal Panamá, la Copa Caja de Ahorros Masculina Sub 14-16 y Femenina Sub 14-16.

Debido al aumento de casos positivos de COVID-19 que obligó a la interrupción temporal del torneo por varias semanas y además por el inicio del año escolar, el próximo 7 marzo 2022, se realizaron cambios en el formato y en el calendario de la competición.

Ahora solo se jugará una vuelta de la Ronda Regular e inmediatamente se pasará a la Ronda de Octavos de Final con los equipos clasificados.

La competición se reanudará a partir de la Jornada 5 y será la última fecha de la Ronda Regular, en la Copa Caja de Ahorros Masculina Sub 14-16 y en el caso de la Copa Caja de Ahorros Femenina Sub 14-16, continuará desde la Jornada 4.

Ajustes en la Liga Nacional de Futsal Panamá

Por motivo de la larga suspensión que sufrió el torneo por la situación que vive el país, el calendario de competición fue modificado de la siguiente manera: La segunda vuelta de partidos en este torneo ya no se dará con los cruces que se habían establecidos desde un inicio, (Zona A vs Zona C) y (Zona B vs Zona D) y en su lugar se jugará una segunda vuelta entre los mismos equipos de sus respectivos grupos.

Las acciones se retomarán desde la Jornada 5 este sábado 19 de febrero.

FUENTE: FEPAFUT