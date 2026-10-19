El centrocampista del FC Barcelona Pedro González ‘ Pedri ’ dijo este lunes, en la víspera del duelo de la Liga de Campeones entre su equipo y el París Saint-Germain, que "el que tenga el balón decantará el partido de su lado".

Pedri, que señaló que el PSG es un rival muy difícil, se verá las caras con el portugués Vitinha, al que consideró "uno de los mejores o el mejor en su puesto".

"Imagino una batalla bonita, los dos centros del campo sin balón sufren más que con la pelota. El que tenga el balón decantará el partido de su lado. Esperemos tenerlo nosotros, traemos la dinámica para ello y estamos confiados", dijo el jugador español en rueda de prensa.

Pedri indicó que será "un partido muy difícil contra un rival complicado" que les permitirá saber dónde están en Europa "a estas alturas de la temporada", pero no definitivo: "Para las finales queda mucho, queremos ganar para mantener nuestra buena dinámica".

Más declaraciones de Pedri

"En el Barça cada tres días tienes que demostrar que tienes el nivel para ganar, es la exigencia que hay, si pierdes un partido se habla ya de crisis. Aunque el rival sea el PSG, el campeón, hay que ir a por ellos", afirmó.

Reconoció que tienen la espina clavada del pasado curso y consideró al PSG "uno de los mejores o el mejor equipo" del momento.

Pedri, asimismo, dijo que ha crecido dentro del vestuario del Barcelona: "Me siento un jugador importante, uno de los capitanes que trata de ayudar a los jóvenes y a los nuevos a integrarse. Llevo años dentro del club y sé cómo son las cosas dentro".

Sobre Vintiha, dijo que es "un jugador diferencial, uno de los mejores o el mejor del mundo en cuanto a crear juego, tener la pelota". "Con balón aporta mucho al PSG y cuando no está se nota mucho. Me gusta enfrentarme a jugadores así, lo bonito es jugar contra los mejores", añadió.

Pedri afirmó que no tiene problemas con las rotaciones que impone su técnico y las vio como algo positivo para acabar bien la temporada.

En cuanto al buen momento de forma de Lamine Yamal, Pedri señaló que "siempre ha sido así, con ganas de salirse, de disfrutar, se le nota cuando puede hacer uno contra uno, regatear, marcar".

"Marca mucho la diferencia, no se tiene que fijar en nadie, compararse con Leo Messi es complicado, tiene que hacer su carrera, estar tranquilo, a día de hoy es el mejor del mundo, tenemos que ayudarlo a que esté tranquilo y disfrute", comentó.

También se refirió a Ousmune Dembélé, con el que coincidió en el Barcelona y del que dijo que ha dado un salto en el PSG.

"Siempre me impresionaba en los entrenamientos, era fuera de lo normal, tenía muchas cualidades. Cuando llegó aquí explotó, se vio al verdadero Osumane, porque en el Barça era más irregular. Aquí llegó y ganó el Baló de Oro. Es un jugador de talla mundial y un gran amigo", indicó.

Pedri se refirió a la buena conexión que ha encontrado con Anthony Gordon: "Estamos creando muchísimas ocasiones y entran por pesados. Con Anthony me llevo bien, tenemos una buena relación. Ha sido muy fácil, me ha sorprendido la calidad que tiene. Nos va a aportar mucho en el juego y en la faceta goleadora".

FUENTE: EFE